Drame de la route et de l'alcool à Châteauroux : Un homme de 49 ans meurt percuté par une voiture

A Châteauroux, un homme de 49 ans est mort très tôt ce samedi matin (30/09) dans un accident de la route. Il a été percuté par une voiture alors qu'il circulait à pied. Le conducteur avait consommé de l'alcool et roulait trop vite.

L'alcool au volant et une vitesse excessive font partie des éléments à l'origine d'un nouveau drame de la route à Châteauroux. Ce samedi matin (30/09) un castelroussin de 49 ans est mort, percuté par une voiture. L'accident s'est produit vers 5h50, boulevard de Cluis. La victime circulait à pied lorsqu'elle a été heurtée.

Le conducteur roulait trop vite et avec trop d'alcool dans le sang

Selon les premières constatations effectués par la police, le conducteur, un autre castelroussin âgé d'une vingtaine d'années, circulait trop vite au moment de l'accident et avec un taux d'alcoolémie au dessus du seuil légal. Lui-même a été légèrement blessé dans le choc. L'enquête et des analyses en cours devront établir plus précisément la vitesse à laquelle il roulait et son taux précis d'alcool dans le sang. Il s'agira aussi de savoir si la victime elle-même avait bue ou non et dans quelles circonstances cette collision a pu se produire. Il s'agit du treizième mort sur les routes de l'Indre depuis le début de l'année.