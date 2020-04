Drame de la rue d'Aubagne à Marseille, la ville annonce la déconstruction de deux immeubles

Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille a pris un arrêté de déconstruction, ce 3 avril 2020, pour les immeubles des 69 et 71 de la rue d'Aubagne. Le 5 novembre 2018, deux immeubles situés au 63 et au 65 de la rue d'Aubagne se sont effondrés, provocant la mort de huit personnes.

Cela fait presque un an et demi, un an et demi que le drame de la rue d'Aubagne a marqué la ville de Marseille. Le 5 novembre 2018 à 9h05, les immeubles situés au 63 et 65 de la rue d'Aubagne s'effondraient, révélaient au grand jour la crise de l'habitat indigne. Huit personnes ont perdu la vie.

Dix-huit mois plus tard la municipalité de Marseille annonce donc par arrêté, du maire, la déconstruction de deux immeubles , les 69 et 71.

La ville de Marseille précise : "L’avis des experts, ainsi que les résultats des différentes études tendent tous à la même conclusion pour les 69 et 71 afin de préserver avec certitude, la sécurité publique : seule leur déconstruction est envisageable et réalisable, désormais, du fait de la finalisation, en cours, du process de maîtrise foncière des immeubles par l'Etablissement Public Foncier."

Le processus et le début de la déconstruction seront déterminés à la mi-avril.