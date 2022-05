Drame de Lamalou-les-Bains : les deux anciens maires condamnés à un an de prison avec sursis

Jugés en première instance au mois de mars 2022, Marcel Roques et Philippe Tailland, deux anciens maires de Lamalou-les-Bains, ont été condamnés ce vendredi matin à un an d'emprisonnement avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende pour négligence et imprudence suite aux inondations de 2014.

Le jugement avait été mis en délibéré à ce vendredi matin par le tribunal correctionnel de Béziers. En mars dernier, Marcel Roques, ancien député-maire de Lamalou-les-Bains de 1989 à 2014, et Philippe Tailland, maire de la commune au moment des faits, étaient jugés pour leur gestion des inondations de septembre 2014. Les deux élus ont été condamnés à un an de prison avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende pour imprudence et négligence. Le Bitoulet était sorti de son lit et avait causé des inondations. Le camping municipal avait été touché et quatre personnes y ont perdu la vie.

Après plusieurs années d'enquête, ce jugement était très attendu par de nombreuses victimes. "C'est un immense soulagement pour de nombreuses victimes qui attendent, depuis de nombreuses années, la vérité sur les causes de la catastrophe", réagit ce matin Maître Pauline Manesse, avocate de plusieurs parties civile. "Vous savez, ce qui compte le plus ce n'est pas la peine en soi mais la déclaration de culpabilité du tribunal correctionnel", poursuit l'avocate.

De leurs côtés, Marcel Roques et Philippe Tailland, les deux anciens édiles de Lamalou-les-Bains, prennent acte de ce jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béziers et se laissent une dizaine de jours pour réétudier le dossier avant de faire, ou non, appel. "Vous avez vu la longueur du jugement (ndlr : 75 pages) ?", s'interroge Marcel Roques à la sortie de la salle d'audience. "Nous allons donc l'étudier et voir si l'on fait appel parce que, dans ce qu'il m'est reproché, il n'y a, à mon sens, aucun lien de causalité avec les problèmes qui ont suivi et qui ont été très graves", dit encore Marcel Roques.

Les peines prononcées ce vendredi à Béziers sont plus faibles que celles requises il y a deux mois par le procureur de la République. Les deux accusés ont été condamnés, chacun, à un an de prison avec sursis plus 1800 euros d'amende pénale et 11.800 euros de dommages et intérêts. "C'est donc qu'il n'y a pas tout à fait des certitudes sur ma culpabilité", termine-t-il.

Marcel Roques (en arrière-plan), ancien député et maire de Lamalou-les-Bains de 1989 à 2014, avec son avocat Maître Frédéric Simon ce vendredi matin au tribunal correctionnel de Béziers. © Radio France - Bastien Thomas