Drame de Lamalou-les-Bains : ''On n'a rien lâché pendant une heure dans cette eau gelée, nous voulions vivre"

Deux anciens maires de Lamalou-les-bains se retrouvent du 30 mars au 1er avril devant le tribunal correctionnel de Béziers, poursuivis pour homicide et blessures involontaires après les inondations meurtrières survenues dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014. Quatre personnes sont décédées, un couple, ainsi qu'une mère et sa fille. Une énorme vague de 6 mètres de hauteur a tout emporté dans la rivière du Bitoulet. "J'ai tellement serré ma femme contre moi que je lui ai cassée les côtes en m'agrippant de toutes mes forces à un porte-vélo". Simon fait partie des rescapés. Il témoigne auprès de France Bleu Hérault.

Ce Girondin, aujourd'hui âgée de 84 ans, était venu en cure avec sa femme Lydie, âgée de 81 ans. "Nous avions l'habitude de venir ici depuis sept ans avec notre camping-car.'' L'un et l'autre se sont constitués partie civile. Mais ce couple installé dans le Médoc n'assistera pas à ce procès qui débute ce mercredi 30 mars devant le tribunal correctionnel de Béziers. ''Je n'ai pas les moyens de prendre un l'hôtel pendant trois jours, ni de venir'' explique Simon, encore très affecté par cette nuit d'horreur.

"Il y avait beaucoup de bruit cette nuit-là. On entendait des arbres taper dans les caravanes et les camping-cars."

Vers minuit, Lydie est réveillée par le bruit de l'eau dans l'habitacle. En ouvrant la porte du véhicule, Simon et son épouse sont éjectés à l'extérieur de leur véhicule par cette vague mais heureusement, ce Girondin réussit à attraper le porte-vélo d'une fourgonnette à proximité. "Je me suis agrippé de toutes mes forces. Heureusement j'ai réussi à attraper ma femme au passage et je l'ai plaqué contre le véhicule. Je ne sais pas comment j'ai fait."

''On n'a rien lâché pendant une heure dans cette eau gelée, nous voulions vivre'' Copier

''Nous étions en petite-tenue. L'eau était gelée.''

''Ma femme avait de l'eau dans la bouche. Elle est petite. J'ai réussi à la soulever pour qu'elle ne se noie pas poursuit Simon. Je la serrai de toutes mes forces. On attendait la mort. On voyait passer d'importantes quantités d'arbres, des cuves de mazout, des WC, du mobilier. Tout flottait dans l'eau.''

Par chance, le camping-car de Simon reste bloqué par un arbre non-déraciné. ''Il nous a protégé de tous ce qui flottait dans l'eau. C'était un bouclier. C'est impressionnant tous ces arbres qui ont défoncé le véhicule."

Une heure et demi dans une eau gelée

''On se croyait mort. C'était interminable. Ma femme en avait marre. Elle me disait on lâche tout, on part dans la rivière. Tant pis, on est mort. Elle n'en pouvait vraiment plus. Mais je l'ai serrée, serrée, pour qu'elle ne lâche pas. Tellement serrée que j'ai la main estropiée suite à cela. Elle est complètement endommagée. Aujourd'hui encore, elle me fait terriblement mal. Je ne peux plus m'en servir."

Ce drame a laissé des traces

Simon et Lydie s'étaient installés au bord de la rivière si paisible en temps normal. ''On était à l'endroit où il y avait le plus d'eau, à côté du camping-car de Mr Marré qui a perdu sa femme et sa fille cette nuit-là''.

''J'ai eu de la chance que mon camping-car se soit mise de travers et soit bloqué par un arbre. Il nous a protégé des ustensiles. Il nous a évité une mort certaine."

''C'est terrible on ne peut pas oublier. Ma femme est traumatisée. Dès qu'il y a de l'orage, elle panique.'' Suite à ce drame, Lydie a été opérée à cinq reprises confie Simon. Cinq prothèses, aux épaules, aux genoux et à la hanche. Depuis ces pluies torrentielles, le couple est suivi psychologiquement. ''Pendant des années on était des zombies. Notre seul moyen pour surmonter cette épreuve a été d'en parler afin d'évacuer ce que nous avions en nous.''

"Dès qu'on voit des inondations à la télévision, tout revient en mémoire. C'est terrible, difficile d'oublier mais nous avons eu la chance de s'en sortir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde."

Simon et Lydie attendent aujourd'hui de connaitre les raisons de ce qui s'est passé cette nuit-là. ''J'espère aussi une réparation." Leur assurance a remboursé partiellement leur préjudice mais avec une décote du matériel. "Je n'ai même pas pu me racheter un autre camping-car. Mon assurance ne nous a pas remboursé grand-chose.''

''Je félicite la mairie de Lamalou-les-Bains, l'équipe et son maire ont été extraordinaires.''

''Vous savez, à Lamalou, nous avons été très bien reçus après les inondations. Vraiment bravo à toutes les équipes qui se sont mobilisées. Le maire de l'époque a été formidable, extraordinaire. La Croix-Rouge voulait mettre des lits de camp dans la salle des fêtes mais Philippe Taillan a fait le nécessaire pour que toutes les victimes soient hébergées chez des particuliers. C'est malheureux qu'il soit poursuivi devant le tribunal. Il était maire depuis seulement six mois.''

Depuis ce drame, ce couple de Girondins retrouve chaque année d'autres victimes camping-caristes.