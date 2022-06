Drame de Lamalou-les-Bains : Philippe Tailland, maire en poste en 2014, va faire appel de sa condamnation

Il y aura un nouveau procès Lamalou-les-Bains. Plus d'une semaine après sa condamnation à un an de prison avec sursis pour homicides involontaires, Philippe Tailland, le maire en poste au moment des faits, va faire appel. Marcel Roques, son prédécesseur, lui ne fera pas appel.

Quatre personnes avaient trouvé la mort, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014 à Lamalou-les-Bains (Hérault) après des pluies torrentielles ayant conduit à des inondations de la commune et notamment du camping municipal. Le 27 mai dernier et après un procès de trois jours en mars dernier, Philippe Tailland, maire élu en 2014 et en poste cette nuit là, a été condamné à un an de prison avec sursis pour homicides involontaires par le tribunal correctionnel de Béziers. Ce mardi, son avocat Maître Jean-Josy Bousquet annonce qu'il fera appel.

En revanche, Marcel Roques, maire de 1989 à 2014, député de l'Hérault et lui aussi jugé dans cette affaire, ne fera pas appel de sa condamnation là aussi à un an de prison avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende.