Deux labradors vont assister les victimes lors du procès de la catastrophe de Millas

C'est déjà difficile de prendre la parole en public. Encore plus dans une salle d'audience, devant des magistrats, des journalistes et des avocats en robe. Et lorsqu'il s'agit d'évoquer en détail un événement traumatisant, cela devient parfois une épreuve insurmontable... A l'occasion du procès de la catastrophe de Millas (6 collégiens décédés et 17 blessés le 14 décembre 2017) qui s'ouvre lundi 19 septembre à Marseille, la justice a donc décidé de faire appel à des chiens d'assistance aux victimes.

Ces deux labradors seront présents dans la salle d'audience, aux côtés des victimes. "Ils ont été dressés pour aider à la libération de la parole dans le cadre d'événements traumatiques", explique Olivier Leurent, le président du Tribunal judiciaire de Marseille, "ils permettent aussi de détendre l'atmosphère, dans un contexte extrêmement difficile à vivre pour les victimes".

Au moment de s'asseoir dans la salle des procès hors-normes de Marseille, très intimidante avec ses 400 places assises, les parties civiles vont donc bénéficier de la présence apaisante et rassurante des deux labradors. Spécialement dressés pour ne pas perturber l'audience, ils seront disponibles à la demande. "Les victimes qui le souhaitent pourront les solliciter au moment de témoigner", détaille Marie Guillaume, directrice de l'Avad, association d'aide aux victimes. "Il est possible de caresser le chien, de le tenir contre soi, ou de lui poser la tête sur ses genoux".

A Marseille, le dispositif a été testé pour la première fois le 29 juin dernier, avec succès. Victime de violences sexuelles, une adolescente était très réticente à l'idée de prendre la parole devant son vieux professeur de théâtre aux mains baladeuses. Mais avec le chien Rancho à ses côtés, d'un coup sa parole s'est libérée, et elle a pu témoigner longuement devant le tribunal.