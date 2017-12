En 2008, une collision entre un TER et un car scolaire avait causé la mort de sept collégiens à un passage à niveau d'Allinges, en Haute-Savoie. Ce douloureux souvenir est ravivé par le drame de Millas, où six adolescents ont péri jeudi dans des circonstances similaires.

Neuf ans après le drame d'Allinges dans le Chablais, c'est le même accident qui s'est reproduit jeudi à Millas dans les Pyrénées-Orientales, où six collégiens ont été tués dans une collision à un passage à niveau entre un TER et leur car scolaire. En Haute-Savoie, l'émotion est grande et ce nouvel accident soulève beaucoup de questions. La catastrophe d'Allinges avait pourtant entraîné une prise de conscience et un plan de sécurisation à la SNCF.

Patrick Baptendier, le porte parole de l'association "Sourire des Anges" créée par des victimes d'Allinges, estime que des progrès ont été faits, mais que les choses n'avancent pas assez rapidement.

Patrick Baptendier, comment avez vous réagi lorsque vous avez appris ce nouveau drame, neuf ans après celui d'Allinges ?

Lorsqu'on m'a appelé pour me prévenir, j'ai eu l'impression de revivre ce que l'on a vécu il y a neuf ans. Après le procès, nous avons travaillé très sérieusement avec la SNCF pour faire évoluer les choses. Je me dis que l'on a pas fait assez. On était partis en se disant "plus jamais ça", et on s'aperçoit qu'une catastrophe similaire est encore possible. On a sans doute pas travaillé assez vite.

Rien n'a été fait pour sécuriser réellement les passages à niveaux ?

On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Il y a eu des aménagements, le marquage au sol par exemple pour savoir ou s'arrêter, ou encore un marquage intérieur des barrières, qui sont faites désormais pour êtres cassées. Un report des feux tricolores sur la barrière elle-même est également à l'étude, et surtout la SNCF travaille sur les radars de masse inerte.

Ces radars, c'est l'enjeu principal ?

Oui, c'est la principale innovation, et c'est là dessus que la SNCF ne va pas assez vite. Il s'agit de radars qui, lorsque le train est en approche, peuvent détecter un véhicule et donner un signal d'arrêt au TER. Même si le conducteur n'a pas de visuel, il pourrait commencer à freiner et limiter considérablement la vitesse. A Allinges, le train roulait à 88 kms/h, et malgré le freinage, n'avait perdu que 2 kms/h . Ces radars ont été expérimentés en Rhône-Alpes, mais pour l'instant cela ne donne pas satisfaction. Il faut que la SNCF fasse aboutir ce projet rapidement. On ne lâchera pas.

Qu'avez vous envie de dire aux victimes du drame de Millas ?

Déjà qu'on pense beaucoup à elles. Il faut qu'elles soient toutes ensemble, que tous ceux qui étaient présents dans ce bus, les parents, les proches, restent ensemble. C'est un premier moment où l'on peut échanger et c'est important. Ensuite, il existe des structures qui les prendront en charge, car les cellules d'aide psychologique immédiates ne suffisent pas, il faut un suivi dans le temps. Ce genre d'accident vous laisse des traces à vie.