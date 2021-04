Drame de Millas : la défense demande l'annulation de deux expertises techniques

Plus de trois ans après l'accident qui a fait six morts et plusieurs blessés à Millas (Pyrénées-Orientales), l'avocat de la conductrice du car scolaire demande ce mercredi l'annulation de deux des expertises techniques. Jean Codognès estime que ces experts ont "des liens d'intérêt" avec la SNCF.