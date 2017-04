Drame de Montcenis : journée de deuil ce jeudi au Creusot

C'est ce jeudi que Clément, Clémence et Hugo, tués dans l'accident de Montcenis samedi soir, sont inhumés Les funérailles ont lieu à 14h à l'Eglise Saint Eugène. Une cérémonie musulmane est également prévue pour Khaled, Fredj et Mehdi à 15h30 aux Pompes Funèbres générales.

Ce jeudi 6 avril s'annonce comme une journée de deuil au Creusot après l'accident mortel de Montcenis survenu samedi soir. Six jeunes sont morts dans cet accident. Un 7e est toujours entre la vie et la mort. Clément, Clémence et Hugo seront inhumés ce jeudi après midi. Les funérailles vont se dérouler à 14h à l'église Saint Eugène. Pour Khaled, Fredj et Mehdi, il y aura une prière musulmane à 15h30 aux Pompes Funèbres générales. Les trois jeunes seront ensuite enterrés en Tunisie.

La célébration des obsèques de Clémence, Clément et Hugo sera présidée par le Père Frédéric Dumas, curé-doyen du Creusot. Il sera entouré de la communauté paroissiale du Creusot. Jean Boulet, diacre de l’évêque, se tiendra à 15h30 devant les Pompes Funèbres du Creusot, pour la prière d’adieu, au côté des familles des trois jeunes d’Autun, Mehdi, Fredj et Khaled, décédés dans le même accident.

Dans un communiqué, Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun, exprime aux familles de ces six jeunes "ses sincères condoléances et partagent leur peine. Il prie pour chacun d’entre eux et pour leurs proches".