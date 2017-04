Drame de Montcenis : les résultats des analyses toxicologiques connus

Le procureur de Chalon-sur-Saône a dévoilé, ce vendredi matin, les résultats des premières analyses toxicologiques sur les corps des victimes et les conclusions de l'expert nommé pour déterminer le scénario du dramatique accident qui a tué 6 jeunes, samedi soir à Montcenis.

Ce vendredi matin, le procureur de Chalon-sur-Saône a dévoilé les résultats des premières analyses toxicologiques réalisées sur les corps des six jeunes tués dans un choc frontal extrêmement violent, samedi soir, peu avant 23h, près de Montcenis, à la sortie du Creusot. Elles révèlent que le conducteur de la Twingo était sous l'emprise de stupéfiants mais que c'est le conducteur de la Golf, en règle, qui s'est déporté sur la voie de circulation d'en face, pour une raison encore inconnue.

Pas de vitesse excessive

Par respect pour les familles, le procureur ne dira pas qui conduisait quelle voiture, mais les analyses de sang et les conclusions de l'expert nommé pour déterminer le scénario du drame sont formelles : les deux voitures respectaient parfaitement la limitation de vitesse de 90 km/h sur cette portion de route. Dans la Golf, qui transportait Clémence, Clément et Hugo, le conducteur avait un taux d'alcoolémie en dessous du taux légal (0.5 g/L) mais d'après les relevés effectués sur les lieux de l'accident, c'est lui qui s'est déporté de sa voie de circulation, allant percuter la voiture d'en face. Une Twingo dans laquelle avaient pris place Medhi, Khaled, Fredj et Ryad et dont le conducteur était en infraction, conduisant sous l'emprise de stupéfiants, du cannabis d'après les analyses.

Pourquoi la Golf s'est-elle déportée ?

L'enquête se poursuit donc pour comprendre exactement pourquoi le conducteur de la Golf s'est déporté de sa voie de circulation. Pour l'instant, toutes les hypothèses sont étudiées : animal sur la route, chahut à l'arrière de la voiture, etc. Les véhicules vont maintenant être examinés de plus près - pour par exemple trouver des traces de sang d'animal. La vitesse exacte de chaque voiture doit aussi être précisée.

S'il le peut, également, Ryad sera entendu. Le quatrième passager de la Twingo, seul survivant de cet accident dramatique, est hospitalisé au CHU de Dijon depuis le lendemain du choc. Il s'est réveillé mais n'a pas pu répondre aux questions des enquêteurs.