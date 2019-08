Drame de Samer : les parents de la fillette décédée s'expliquent sur l'agression qui a précédé l'accident

On en sait plus sur les circonstances de l'agression commise par le couple de trentenaires juste avant l'accident de Samer, dans le Boulonnais. L'homme blessé au couteau avait été l'amant de la conductrice et s'est révélé être le père de la fillette décédée ce jeudi matin.