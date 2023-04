Drame de Tivoli à Marseille : "Ma tante n'y est pour rien"

Cette semaine, la procureure de la République de Marseille a reçu les familles des victimes de l'effondrement du 17 rue de Tivoli à Marseille. Une fuite de gaz au 1er étage où vivait Antonietta Alaima a provoqué l'explosion. Mais son neveu assure avoir appris par la procureure que l'analyse du compteur n'aurait pas montré de consommation excessive dans cet appartement.

"Ca vient automatiquement de la colonne des parties communes, dit Philippe. Il y aurait eu une accumulation de gaz et puis quelqu'un qui allume une lumière ou un téléphone qui sonne aurait fait tout exploser".

Dès le lendemain du drame, le neveu d'Antonietta assurait que sa tante ne cuisinait plus au gaz. "On a retrouvé une seule gazinière à gaz dans les décombres, assure-t-il. C'est celle des gens du rez-de-chaussée. Mais on a retrouvé la gazinière électrique de ma tante".

"Je leur en veux énormément"

Philippe n'a toujours pas digéré les déclarations des familles d'autres victimes qui laissaient entendre que l'explosion avait été provoqué par sa tante. "Je leur en veux énormément, dit-il. On n'a pas le droit de salir une personne et de parler sans savoir. Ce sera difficile de savoir mais j'ai confiance en la justice".

Quelques jours après l'effondrement, la procureure avait indiqué que ni les services de GRDF, ni les marins-pompiers de Marseille n'avaient "effectué d'intervention dans les six mois précédents cet événement" dans cet immeuble du 17 rue de Tivoli. Ce vendredi, le parquet de Marseille a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour "homicide et blessures involontaires". Plusieurs juges d'instruction sont maintenant chargés de l'enquête.