Drame du Moustoir : les hommages du FC Lorient et de l'US Concarneau après la mort de Yohann

Les joueurs du FC Lorient ont rendu hommage ce lundi à Yohann Essirard, ce jardinier mort après le match FC Lorient - Rennes dimanche. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, une rampe d'éclairage servant à l'entretien de la pelouse est tombée sur la victime qui n'a pas survécu. Les joueurs, le staff et les salariés du club de Lorient ont observé une minute de silence.

"On est sous le choc"

Selon nos informations, Yohann était responsable du Drive du magasin Leclerc de Concarneau. La direction s'est dite bouleversée par son décès. L'homme était aussi le demi-frère de Tristan Boubaya, milieu de terrain pour l'US Concarneau et ancien joueur du FC Lorient. "On est sous le choc", a confié le président de l'US Concarneau, Jacques Piriou. L'un des enfants de Yohann, Noah, avait 7 ans et jouait au football dans l'équipe U7. "C'était sa première année de foot", a confié Jacques Piriou.

Selon le procureur de la République de Lorient, une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.