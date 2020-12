Drame du Moustoir à Lorient : une enquête ouverte pour homicide involontaire

Le parquet de Lorient a ouvert ce mardi une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires, deux jours après la mort de Yohann Essirard. La sûreté départementale du Morbihan est chargée des investigations, qui se poursuivent.

Deux jours après la mort de Yohann Essirard sur la pelouse du stade du Moustoir, juste après le match du FC Lorient contre Rennes, le parquet de Lorient a ouvert ce mardi une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires. La sûreté départementale du Morbihan est toujours chargée de l'enquête. Selon une source policière, les constatations et les auditions se poursuivent pour déterminer le rôle et les responsabilités de chacun dans cette tragédie.

Dimanche soir, à l'issue du match FC Lorient - Stade Rennais, un bénévole a été écrasé par un équipement d'entretien de la pelouse du stade du Moustoir. Yohann Essirard était venu donner un coup de main à son frère, légèrement blessé dans l'accident. Yohann Essirard avait 36 ans et était père de trois enfants.