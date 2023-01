Drame familial à Levallois-Perret : un enfant de 6 ans secouru par une policière hors-service

Les cris de ce petit garçon à une fenêtre de la rue Gabriel Péri à Levallois-Perret ont alerté la policière, pas en service au moment des faits. Âgé de 6 ans, l’enfant lui a ensuite jeté les clés de l’appartement depuis le premier étage. La policière, qui travaille à la direction centrale de la police judiciaire, découvre alors le corps du père.

Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête

L'homme de 62 ans, en caleçon sur le canapé, est en état de "rigidité cadavérique", c'est-à-dire mort depuis plusieurs heures, indique Le Parisien. La mère, 45 ans, gît inconsciente dans le lit de la chambre parentale. Des bouteilles d’alcool et des médicaments sont retrouvés à proximité des deux corps par la police, mais les causes du drame demeurent floues. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête et une autopsie du corps du père va être pratiquée

Le garçon a été confié à sa marraine

La mère du garçon a été transportée en urgence à l’hôpital Georges Pompidou à Paris. Toujours dans le coma ce lundi midi, son pronostic vital est engagé, selon la Mairie de Levallois-Perret. Quant au garçon de 6 ans, il a été confié à sa marraine dès samedi. Son école et son centre de loisirs ont été prévenus du drame.

Le couple n’était pas connu défavorablement des services municipaux. Mais la mère et l’enfant participaient régulièrement aux évènements de la ville. Par exemple, le 21 décembre, ils étaient allés ensemble à une animation de Noël organisée par la commune.