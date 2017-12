Toulon, France

Il est 12h, ce lundi 25 décembre, à la résidence Mon Paradis à Toulon quand le père de famille d'une quarantaine d'années donne plusieurs coups de couteau à sa femme, la touchant à l'abdomen. Un meurtre suite à un différend familial, c'est en tout cas ce que pensent les enquêteurs. L'homme et la femme vivaient ensemble ils se seraient disputés dans leur appartement.

Les enfants ont voulu s'interposer

La mère a été poignardée devant ses trois enfants âgés de 9, 14 et 15 ans qui ont visiblement voulu s'interposer. Les plus âgés ont été légèrement blessés. Le plus jeune s'est fait une entorse au poignet en tombant par terre. Après son geste l'homme a appelé de lui même la police pour expliquer ce qu'il avait fait. Il a été arrêté. Il est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat central à Toulon. Une enquête est en cours pour déterminer le mobile de ce père de famille que les habitants de la résidence décrivait pourtant comme "sans histoires".