Un homme dit avoir tué ses deux enfants et grièvement blessé sa femme mercredi soir. Il a été placé en garde à vue à 0h30. Il n'a fourni aucune explication.

Corse, France

Ce jeudi matin encore très peu d’éléments filtrent sur ce drame familial survenu mercredi soir entre 22h et 23h dans ce petit village de Corse-du-Sud, à 70 kilomètres au nord d’Ajaccio.

C’est le père de famille qui a lui-même alerté les pompiers à qui il aurait indiqué avoir tué ses deux enfants, un garçonnet de 3 ans et sa sœur, une fillette de 8 ans, et avoir également poignardé leur mère. A leur arrivée, les secours n’ont pu que constater le décès des deux enfants et prendre en charge leur mère, grièvement blessée à coups de couteau. La victime a été transportée à l’hôpital de la Miséricorde, à Ajaccio.

Le père de famille d’une quarantaine d’années, prostré, n’a pas pu expliquer les raisons de son geste et les circonstances de ce drame. Selon la substitut du procureur de la république, cette famille était décrite comme sans histoire, et le père de famille n’avait pas une mauvaise réputation. L’enquête confiée aux gendarmes ne fait que commencer.

Delphine Arrighi, la Substitut du Procureur de la République d'Ajaccio revient sur ce qu'elle a vu lorsqu'elle est arrivée dans cette villa de Viggianellu.