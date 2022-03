Drame familial aux Rives : le père jugé pour un double assassinat aux assises de l'Hérault

Un père de famille est jugé à partir de ce lundi aux assises de l'Hérault pour un double assassinat commis en juillet 2019 aux Rives. Il reconnait avoir tué par balles sa femme et sa fille de 20 mois. Selon lui, ce devait être un suicide collectif mais qui n'est pas allé jusqu'à son terme.

Quand les gendarmes arrivent chez Charles-Olivier le 16 juillet 2019, ils découvrent, dans la cave, les corps de Samantha, sa femme, et d'Ombeline, sa fille de 20 mois, tuées de plusieurs coup de fusil en pleine tête. Le drame vient de se dérouler dans la maison familiale, à la sortie du village des Rives, près du Caylar.

Des parents considérés comme particuliers dans le petit village

Environ une semaine avant, le juge des enfants avait ordonné le placement provisoire du bébé, le temps qu'elle prenne un peu de poids. Sa mère l'allaitait exclusivement et d'après les médecins, Ombeline était dénutrie. Ils lui avaient posé une sonde nasale pour compléter son alimentation. Les deux fils, âgés à l'époque de 7 ans et 11 ans, sont scolarisés à la maison et comme leur mère, suivent un régime végétarien. Des témoins rapportent que la famille vit en quasi autarcie.

Le suicide collectif avorté devient un double assassinat

La parents paniquent alors à l'idée d'être considérés comme de mauvais parents. Partant de là, ils craignent de se voir retirer leurs trois enfants. D'abord, ils envisagent de fuir en Nouvelle-Zélande parce qu'il n'y pas d'accord d'extradition avec la France. Finalement ils renoncent et échafaudent un plan beaucoup plus radical : un suicide collectif.

Le père dira aux enquêteurs qu'il devait commencer par tuer la mère et la fille. Ensuite, aller en Bretagne en voiture récupérer les deux autres fils qui étaient en vacances chez leur grand-mère. Une fois revenu aux Rives, il était prévu qu'il tue les garçons avant de se donner la mort.

Les deux fils ont eu la vie sauve

Sur le chemin du retour, après neuf de route, la détermination de Charles-Olivier vacille. Arrivé à la maison, il se ravise, épargne ses deux enfants et appelle sa mère pour la prévenir qu'il va se suicider. Cette dernière alerte les gendarmes qui arriveront avant qu'il ait pu passer à l'acte.

À partir de ce lundi et pendant trois jour, le père est jugé pour un double assassinat, crime qu'il ne conteste pas.