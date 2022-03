Saint-Laurent-de-la-Salanque : un mois après le drame, la difficile convalescence

C'était il y a un mois pile : dans la nuit du 14 février 2022, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, une explosion et un incendie ravagent trois immeubles et font huit morts. Dans le quartier touché par le drame, la vie n'a pas totalement repris son cours. L'enquête elle se poursuit.

Quelques passants, quelques voitures, mais surtout le silence la plupart du temps. La rue Arago porte encore les stigmates de cette nuit-là. Ces façades d'immeubles noircies, ces fenêtres sans carreaux. Depuis le 14 février 2022, c'est comme si le temps s'était arrêté dans ce quartier de Saint-Laurent-de-la-Salanque.

Il y a un mois pile, la ville était frappée par un terrible drame. Vers une 1h30 du matin, une explosion et un incendie ravagent trois immeubles. Huit personnes perdent la vie, dont deux enfants en bas âge. Trois bouteilles de gaz sont retrouvées sur les lieux. Accident ou incendie volontaire ? Les enquêteurs n'ont pas encore la réponse et attendent le résultat des analyses.

Dans le quartier, beaucoup de commerces sont encore fermés un mois après © Radio France - Arnaud Roszak

Dans la rue Arago, quelques commerçants touchés ont pu rouvrir. C'est le cas de Frédéric. Il a réinvesti son salon de coiffure quelques jours après l'explosion : "J'ai la vitrine qui a été désolidarisé du mur, le mur de la vitrine a été arraché, quelques fissures aussi, raconte le gérant. On a eu très peur et je m'estime très chanceux. D'abord, parce qu'il y a eu des morts. Je pense souvent à eux et à leurs proches. Mais aussi parce que certaines personnes ont tout perdu dans le quartier." Sur la petite dizaine d'établissements, la moitié est toujours fermée.

L'impossibilité de tourner la page

C'est le cas par exemple du Comptoir des saveurs. Sarah avait ouvert cette épicerie il y a moins d'un an. Mais vu l'étendue des dégâts, les assureurs lui ont conseillé de trouver un nouveau local :

Je suis revenue dans mon ancienne boutique en attendant. Elle est deux fois plus petite. J'ai perdu beaucoup d'argent. Ce magasin, c'était beaucoup d'investissement, de travail... C'est parti en fumée d'un coup. Mais quand bien même, je n'aurais pas pu revenir travailler ici. J'ai perdu des clients dans l'incendie. C'est très compliqué

La rue Arago, un mois après © Radio France - Arnaud Roszak

Sarah n'est pas la seule à vouloir changer d'horizon. Après l'incendie, une trentaine de sinistrés ont été relogés. Et beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas revenir dans le quartier. Laurence habite rue Lamartine. Son appartement donne directement sur l'un des immeubles brûlés : "Les voisins sont partis, on ne les voit plus. Certains m'ont dit qu'ils n'allaient même pas récupérer leurs affaires." Laurence aussi a hésité à changer d'air. Elle était là le soir du drame :

C'est un traumatisme qui restera. Je crois que le gaz, c'est fini pour moi. J'ai des plaques à gaz, une bouteille de gaz, mais je m'en sers plus. C'est un blocage, c'est psychologique.

Finalement, de nouvelles amitiés ont poussé Laurence à revenir dans chez elle il y a deux semaines. Elle a fait la rencontre de Cécile et Eleana, deux autres voisines du quartier. Les trois femmes se sont rapprochées et se sont entraidées les premiers jours. "On se parlait aux fenêtres le soir, on s'envoyait des textos la nuit pour savoir si tout allait bien, raconte Eleana. On va mieux maintenant. Il y a toujours des petites angoisses mais j'en avais déjà avant.. Donc bon. On continue, on avance."