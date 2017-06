Drame : un Stéphanois meurt noyé sous les yeux de ses enfants dans une rivière du Jura

Samedi après-midi, un Ligérien de 42 ans a trouvé la mort en tentant de sauver ses enfants de la noyade. Ce père divorcé était venu passer le week-end avec eux dans le Jura.

Le drame s'est joué en quelques minutes. Alors qu'il se trouvait au bord du Doubs, à hauteur de la commune de Dole dans le Jura, ce père de famille s'est jeté à l'eau pour tenter de sauver ses enfants qui appelaient au secours. Ses deux petites filles de 6 et 11 ans et son garçon de 12 ans ont pu être ramenés sains et saufs sur la berge grâce à l'aide de deux personnes qui se sont aussi immédiatement jetées à l'eau.

Le père n'a jamais pu regagner la berge

Sans doute, épuisé par l'effort, le père, lui, n'a jamais pu regagner la berge et s'est noyé dans une rivière où beaucoup de gens ont pourtant l'habitude de se baigner. "C'est d'ordinaire une rivière assez calme, mais les décrues rapides avec les fortes chaleurs peuvent créer des sortes de siphons" explique un policier du commissariat de Dole. Le corps du père a été retrouvé par les plongeurs sapeurs-pompiers.

L'an dernier un autre père de famille s'était noyé au même endroit dans des conditions similaires.