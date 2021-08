Une mère et sa fille de 19 ans sont décédées ce soir dans un accident de la route près de Bourg-Saint-Bernard en Haute-Garonne. La sœur cadette, âgée de 11 ans, a été transportée en état d'urgence absolue à l'hôpital de Purpan.

Drame : une mère et sa fille tuées dans un accident de la route

Les pompiers n'ont pas pu sauver une mère et sa fille victimes d'un accident de la route.

Un violent accident de la route a fait deux victimes ce soir près de Bourg-Saint-Bernard en Haute-Garonne, rapportent les pompiers du département. Deux véhicules se sont percutés, a priori de manière frontale toujours selon le Sdis. L'occupant du premier véhicule, un homme, est légèrement blessé. Bloqué dans son véhicule, il souffrirait de douleurs dorsales. L'autre véhicule était occupé par une mère et ses deux filles. La mère et sa fille de 19 ans n'ont pas survécu et la troisième occupante du véhicule, la sœur cadette, âgée de 11 ans, a été transportée en état d'urgence absolue à l'hôpital des enfants de Purpan. Les circonstances dans lesquelles ce drame s'est produit n'ont pas encore été établies.