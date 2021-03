Drancy : Jean-Christophe Lagarde condamné pour procédure abusive contre un élu d'opposition

Jean-Christophe Lagarde, député de la Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, a été condamné, mercredi 17 mars 2021, pour procédure abusive à l'encontre d'un élu d'opposition de la ville de Drancy.

Le président de l'UDI et député de la Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde, a été condamné, mercredi 17 mars 2021, par la cour d'appel de Paris pour procédure abusive contre un conseiller municipal d'opposition de Drancy.

Le député et trois conseillers municipaux ont été condamnés à verser solidairement 5.000 euros à Hacène Chibane, élu d'opposition, qui avait dénoncé "un acharnement judiciaire" à son encontre et qui a été lui-même relaxé de diffamation. Selon M. Chibane, le député de Seine-Saint-Denis et ancien maire de Drancy multiplie "les procédures judiciaires infondées" notamment en diffamation pour "asphyxier financièrement" toute opposition politique mais aussi "faire taire les journalistes ou citoyens".

Jean-Christophe Lagarde avait porté plainte pour diffamation contre Hacène Chibane après la diffusion, le 29 novembre 2017, d'un reportage dans l'émission de France 3 _"Pièces à conviction"sur le thème "Élus et associations: les liaisons dangereuses"_. Ce reportage présentait l'élu de l'opposition au volant de son véhicule faisant un tour des associations de Drancy, dirigées par des élus proches du député.

Hacène Chibane assurait, en s'appuyant sur la délibération municipale des subventions accordées aux associations, que "10 de 14 associations les mieux dotées de la ville étaient dirigées par des élus ou l'un de leur proche". Trois de ces associations qui avaient aussi porté plainte pour diffamation ont été déboutées et condamnés à verser 5.000 euros pour procédure abusive.