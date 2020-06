La Fondation 30 Millions d'Amis a saisi une dizaine de moutons dans la nuit de mardi à mercredi, ainsi que des poules et des coqs, retenus dans une camionnette garée à Drancy en Seine-Saint-Denis. Les animaux étaient destinés à de l'abattage illégal.

Drancy : la Fondation 30 Millions d'Amis saisit 10 moutons, 4 poules et 2 coqs dans une camionnette

Dix moutons, quatre poules et deux coqs, dérobés à la ferme pédagogique de Paris (12e), ont été retrouvés mercredi 3 juin, vers trois heures du matin, dans un camp de Roms à Drancy en Seine-Saint-Denis.

Les animaux ont été volés un peu peu plus tôt dans la soirée. Ils ont été retrouvés "entravés", attachés les uns aux autres dans une camionnette-épave, garée dans un camp de Roms, selon les équipes de la Fondation 30 Millions d'Amis. Pour Arnauld Lhomme, responsable des enquêtes à l'ONG, ils étaient sans doute destinés à de l'abattage illégal. "Ça arrive très souvent malheureusement mais souvent on arrive trop tard, on ne retrouve que les carcasses".

Ces moutons et ces volatiles sont bien sains et saufs. Ils ont d'abord été pris en charge au commissariat de Bobigny pour subir des examens médicaux et pour être identifiés, avant d'être restitués à la Ferme pédagogique de Paris, ce vendredi 5 juin.