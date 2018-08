Victime d'une agression ce samedi en fin d'après-midi à Drancy (Seine-Saint-Denis), un commerçant a voulu se faire justice lui-même après avoir porté plainte. Avec l'aide de ses proches, il s'en est pris à ses agresseurs. Bilan : un blessé et neuf interpellations.

Tout commence ce samedi vers 17 heures à Drancy. Un commerçant ambulant regagne tranquillement son domicile lorsqu'il est aspergé de gaz lacrymogène par deux individus. Ces derniers repartent avec la recette de la journée de travail soit 3.000 euros environ. La victime décide alors de porter plainte au commissariat de Drancy et explique aux policiers avoir reconnue ses agresseurs, originaires selon elle, de la cité du Nord à Drancy. Jusque là, cette histoire semble relativement banale.

Expédition punitive

Sauf que deux heures plus tard, une fois la plainte enregistrée, le commerçant n'en reste pas là. Il prévient plusieurs membres de sa famille et partent en direction de la cité à bord de trois véhicules. En quelques minutes, la petite bande retrouve les deux suspects. Pour les neutraliser, un membre de cette expédition punitive, fait usage d'une arme de poing et blesse l'un des deux hommes au tibia gauche.

Enlèvement

Et ce n'est pas fini. Les deux suspects sont ensuite enlevés, chacun dans un véhicule différend. Alertés, les policiers retrouvent leurs traces facilement. Les voitures sont stationnées dans la rue d'un quartier pavillonnaire de Drancy où vit le commerçant. Au total, les neuf personnes qui ont pris à cette expédition sont interpellées. La personne légèrement blessée par balle a été transportée à l’hôpital Avicenne à Bobigny.