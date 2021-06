Drancy : trois policiers mis en examen pour "homicide involontaire" après la mort de Philippe Ferrières

Trois policiers ont été mis en examen pour "homicide involontaire" après le décès de Philippe Ferrières lors de son interpellation à Drancy (Seine-Saint-Denis), le 24 mai 2019, selon une information du Parisien, confirmée à France Bleu Paris par le parquet de Bobigny et l'avocat de la veuve de la victime. Selon maître Thomas Delanoë, les mises en examen sont intervenues la semaine dernière.

Trois policiers mis en examen

Le 24 mai 2019, vers 00h30, Karen Levy appelle la police car son compagnon, ivre et sous l'emprise de la cocaïne, tente de s'introduire dans son appartement. L'homme, âgé de 36 ans, a pourtant interdiction d'entrer en contact avec la mère de son fils. Il est alors sous contrôle judiciaire et doit être jugé quelques jours plus tard au tribunal pour violences conjugales.

Trois policiers, âgés de 24, 29 et 42 ans, arrivent sur place et tente d'interpeller Philippe Ferrières, qui résiste. L'un des fonctionnaires, auteur de la clé d'étranglement, expliquera lors de sa première audition, qu'après plusieurs minutes de corps à corps avec le trentenaire, il a placé son avant-bras sous son menton et "donné un coup sec" sur le cou, avant de maintenir la position "deux ou trois secondes" avant de relâcher la pression.

L'interpellé est menotté et placé sur le flanc, son pouls est faible et il perd connaissance. Parmi les renforts appelés sur place, un policier, qui est également pompier volontaire, commence un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Mais les pompiers ne parviennent pas à réanimer l'homme. Philippe Ferrières est déclaré mort à 2h30 du matin.

L'autopsie pratiquée attribue sa mort à "une asphyxie mécanique par compression cervicale associée à un traumatisme crâno-facial". L'analyse toxicologique révèle aussi que "la somme des toxicités de l'alcool et de la cocaïne retrouvés dans le sang de l'homme a pu être à l'origine d'une intoxication aiguë".

La clé d'étranglement, méthode controversée

Lors de sa dernière audition devant le juste d'instruction, que le Parisien relate, le brigadier, auteur de la clé d'étranglement, assure de nouveau avoir fait "son travail correctement (…) J’ai maîtrisé l’individu, je l’ai menotté, et ce qui se passe derrière… ", dit-il, avant d’admettre : "Peut-être que je n’ai pas su gérer mon adrénaline (…)".

En juin 2020, Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, avait annoncé l'abandon de la technique de la "clé d'étranglement", ce geste controversé pratiqué lors de certaines interpellations, comme celle de Cédric Chouviat, décédé le 5 janvier 2020 à Paris. Mais face à la colère des policiers qui avaient manifesté dans la rue, les autorités ont finalement précisé que cette technique serait maintenue le temps qu'une solution alternative soit trouvée. Pas de nouvelle depuis.

Une interpellation "mal gérée" pour les proches de Philippe Ferrières

Pour Karen Levy, c'est sûr : la police a mal géré cette intervention. Interrogée par France Bleu Paris, en mai 2019, elle expliquait qu'elle avait appelé le 17 avant tout pour mettre Philippe "à l'abri de lui-même". "Il était sous alcool, il voulait à tout prix passer sur la terrasse, c'était dangereux. Je voulais appeler la police pour qu'ils le mettent en cellule de dégrisement et qu'après il ressorte".