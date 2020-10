Drapeau LGBTI+ volé à Tours : le Centre LGBTI de Touraine porte plainte à son tour

Après le vol du drapeau aux couleurs de la communauté LGBTI+ sur le fronton de la mairie de Tours, le Centre LGBTI de Touraine porte plainte et veut saisir le procureur de la République.

Après la mairie, c'est autour de l'association le Centre LGBTI de Touraine de porter plainte, suite au vol du drapeau arc-en-ciel sur la façade de la mairie. Le vol a eu lieu dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 octobre, et aurait été revendiqué par l'extrême-droite.

Le drapeau a été affiché le 3 octobre par la mairie, en soutien à la communauté lesbienne, gay, trans et intersexe alors que la marche des fiertés a été annulée pour cause de Covid-19. Un jour après la mairie, le Centre LGBTI de Touraine a porté plainte pour vol vendredi 9 octobre, et annonce qu'il souhaite saisir le Procureur de la République.

"Le combat contre l’intolérance et les LGBTI+phobies est un combat quotidien et nous ne nous découragerons pas" explique dans un communiqué l'association. Elle organise également ce samedi 10 octobre un rassemblement en faveur de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes, en réponse à l'appel une manifestation des anti-PMA dans une soixantaine de villes en France, dont Tours.