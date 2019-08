Drapeaux en berne dans l'Eure en solidarité avec la commune de Signes

L'union des maires et des élus de l'Eure appelle les élus du département à mettre les drapeaux de leur mairie en berne. Un témoignage de solidarité avec la commune de Signes, dans le Var, dont le maire, Jean Michel, est mort lundi 5 août après avoir été heurté par une camionnette.

Plusieurs communes de l'Eure mettront leurs drapeaux en berne en témoignage de leur émotion et de leur solidarité (photo d'illustration)

Eure, France

Dans sa commune d'Irreville, 470 habitants sur le plateau du Neubourg, le maire, Jean-Paul Legendre, a donné des instructions pour que le drapeau de la mairie soit mis en berne : "il faut qu'on témoigne massivement de la solidarité avec la famille" explique celui qui est aussi président de l'union des maires et des élus de l'Eure qui appelle ses collègues à suivre son geste. Contactée, la ville d'Évreux fait savoir que les drapeaux de la mairie seront en berne à l'occasion des obsèques de Jean Michel dans sa commune de Signes (Var), tout comme ceux de l'hôtel d'agglomération.

La volonté est de mobiliser tout le monde" - Jean-Paul Legendre, président de l'union des maires de l'Eure

L'association contacte donc tous les maires du département, mais début août, ce n'est pas toujours évident, car les mairies rurales ne sont pas ouvertes tous les jours. C'est aussi l'occasion pour Jean-Paul Legendre d'envoyer un message "il ne faut pas qu'une société comme la nôtre bascule dans ce type de radicalité" avant de s'empresser d'ajouter que l'enquête devra faire toute la lumière sur le drame qui a coûté la vie à Jean Michel.

Vive émotion chez les élus

"Autour de moi, c'est vraiment ressenti comme quelque chose qui ne devrait pas exister, _on ne devrait pas mourir pour simplement effectuer sa mission_" s'emporte Jean-Paul Legendre qui condamne "une réaction absolument scandaleuse" du conducteur de la camionnette qui a été mis en examen pour homicide involontaire. Le président de l'union des maires et des élus de l'Eure en appelle au respect de la fonction de maire. La commission des lois du Sénat a d'ailleurs lancé une grande consultation des maires sur les menaces et les agressions auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leur mandat.