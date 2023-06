Draveil : une adolescente de 14 ans se noie dans la Seine

Une adolescente de 14 ans s’est noyée à Draveil (Essonne) dans la Seine, ce samedi en début d’après-midi, indique la préfecture du département dans un communiqué. Il s'agit d'une noyade accidentelle. Le parquet d'Evry précise à France Bleu Paris qu'une enquête en recherche des causes des causes de la mort est en cours, de même que les auditions des témoins.

Au vu des températures estivales qui vont se prolonger dans les prochains jours, la préfecture de l’Essonne alerte sur les risques de baignade et appelle à rester dans les zones surveillées. La préfecture appelle également à "respecter les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade" et "les zones d'interdiction". En France, la moitié des noyades mortelles, 1.000 par an, surviennent durant l'été.