Dreux : une femme, un bébé et un adolescent retrouvés mort dans un pavillon

Une femme, un bébé de 15 mois et un adolescent ont été retrouvés morts dans un pavillon de Dreux

Une femme et deux enfants ont été retrouvés morts jeudi matin à Dreux (Eure-et-Loir), a informé le parquet, qui envisage une piste criminelle. "Une femme, un adolescent de 15 ans et un nourrisson ont été retrouvés morts dans un pavillon à Dreux", a précisé le procureur de la République de Chartres, Frédéric Chevallier, qui a saisi la direction territoriale de la police judiciaire d'Orléans.

ⓘ Publicité

Le procureur a évoqué de possibles "homicides" mais sans pouvoir à ce stade préciser les circonstances de leur décès, notamment si il y a eu ou non l'"intervention d'un tiers". L'identification judiciaire était sur place pour procéder aux premières constatations et notamment identifier les trois corps, selon le procureur. Selon une source policière, les trois victimes sont une mère et ses enfants.