Le drive covid de Quimper rouvre ce mardi

Le drive covid de Quimper est fermé depuis vendredi, à cause des intempéries le barnum a été endommagé. Situé sur le parking de la Croix-des-Gardiens, à Penvillers, le drive covid devrait rouvrir ce mardi 6 octobre.

Le drive covid de Quimper a subi les intempéries ce vendredi 2 octobre. La tente a été totalement endommagée par le vent et la pluie et le drive covid a dû fermer. Une nouvelle tente devrait arriver ce mardi 6 octobre et le drive covid pourrait donc rouvrir sur le parking de la Croix-des-Gardiens, à Penvillers.