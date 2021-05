Drogue : 173 kg de cannabis saisis et 18 personnes en garde à vue cité de la Castellane à Marseille

Ce mardi 25 mai, une vaste opération antidrogue a abouti à la saisie de 173 kg de cannabis, 648 grammes de cocaïne, quatre armes de poing, un fusil d'assaut Kalachnikov, près de 225.000 euros en espèces, plusieurs véhicules et des gilets pare-balle.

L'opération menée cité de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille a été réalisée avec l'appui notamment du RAID 13 et de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) de Marseille. Elle a mobilisé plus de 250 policiers et conduit au placement en garde à vue de 18 personnes.

Un an d'enquête pour mettre au jour "une vaste structure criminelle"

Les investigations avaient débuté il y a un an, "autour d’une équipe de malfaiteurs très active", précise la procureur de Marseille, et ont permis de mettre au jour l’existence d’une "vaste structure criminelle, diversifiée et hiérarchisée" capable de mener à bien l’approvisionnement, la gestion, et la revente de résine et d’herbe de cannabis, et de cocaïne au sein de la cité de la Castellane.

Ce sont plusieurs protagonistes de ce réseau qui ont été identifiés : superviseur, gérant, ravitailleur, nourrice. Plusieurs logements qui servaient de lieux de stockage au sein de la cité mais aussi à l'extérieur.

Ces 18 personnes seront déférées devant le magistrat instructeur à compter de ce mercredi en vue de leur mise en examen des chefs de transport, détention, offre ou cession acquisition non autorisée de stupéfiants, association de malfaiteurs et non justification de ressources.