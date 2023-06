Drogue : 545 g de cocaïne et 637 kg de tabac à narguilé saisis par les douaniers dijonnais

Une "mule" en provenance de Guyanne

Les faits remontent au vendredi 16 juin. Les agents de la brigade des douanes de Dijon mènent une opération de contrôle à la gare de Dijon. À l’arrivée du TGV en provenance de Paris, ils contrôlent notamment une femme qui descendait du train avec de nombreux bagages. Celle-ci leur déclare venir de Poitiers et se rendre en vacances à Dijon chez sa cousine, mais lors de la fouille de son sac à main, ils découvrent des documents attestant qu’elle avait pris la veille un vol en provenance de Guyane.

En raison de cette provenance fréquente pour les « mules » et des signes manifestes de stress que la jeune femme présente, les douaniers la conduisent au CHU de Dijon afin de lui faire passer un scanner : le scanner révèle qu’elle a ingéré 44 ovules de cocaïne, pour un poids total de 545 g et une valeur estimée à 35 425 €. Jugée en comparution immédiate lundi 19 juin, la contrevenante a été condamnée à 2 ans d’emprisonnement, dont un an ferme, et à une amende douanière de 35 425 €.

Le scanner révèle que la "mule" a ingéré 44 ovules de cocaïne pour une valeur estimée à 35425 euros. - Direction Régionale des Douanes de Dijon

Le camion transportait pour près de 136.000 euros de tabac à narguilé

Dimanche 18 juin, la brigade des douanes de Dijon contrôle sur l’A6 un fourgon immatriculé en Suisse, à hauteur de l’aire de Brognon. L’ouverture de la caisse du fourgon permet aux douaniers de trouver, sous des cartons contenant des chichas, 106 cartons de tabac à narguilé. La fouille approfondie du véhicule a conduit à la découverte d**’un kilo supplémentaire sous un siège de la cabine du fourgon**. C’est ainsi 637 kg de tabac à narguilé qui sont saisis, pour une valeur estimée de 135 720 €. Le conducteur a fait l’objet d’une convocation par agent des douanes le 24 octobre prochain.

En 2022, les services douaniers ont saisi 17,86 tonnes de cocaïne et 649,07 tonnes de tabac.

