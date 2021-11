Drogue à Marseille : 23 interpellations pour démanteler le trafic de la cité des Oliviers

Selon le parquet de Marseille, ce réseau était "l'un des plus actifs dans le domaine de la vente de produits stupéfiants". L'opération a mobilisé plus de 180 enquêteurs de Police Judiciaire, appuyés par le RAID, les équipes cynophiles des douanes, la DDSP 13 et une compagnie républicaine de sécurité. 6.000 euros en espèces et plus de 15 kilos de cannabis et de cocaïne ont été saisis, ainsi qu'une arme de poing et un fusil d'assaut.

Sur les 23 interpellations dans plusieurs arrondissements de Marseille (13e, 14e, 15e et 3e), 14 personnes vont être déférées au parquet.

Une première opération a mis à bas ce réseau aux Oliviers (13e arrondissement) début septembre : 180 kilos de cannabis saisis et quatre individus arrêtés. Le chiffre d'affaire quotidien de la cité des Oliviers est estimé à 80.000 euros.