Drogue, alcool : les colis jetés par-dessus le mur de la prison de Saint-Quentin-Fallavier se multiplient

De plus en plus de colis sont jetés par-dessus les murs de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère. C'est le constat du syndicat UFAP-UNSA Justice qui fait part de son inquiétude, car la plupart de ces envois ne sont pas récupérés par les agents et leur contenu reste inconnu.

Les colis pleuvent littéralement sur la prison de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Depuis le 1er janvier 2021, il y en a plus de 3.500 selon le syndicat UFAP-UNSA Justice. 1440 seulement ont été récupérés par le personnel pénitentiaire.

Dans ces envois, les agents ont découvert de l'alcool, de l'essence, mais aussi de la drogue et des armes blanches. À l'exception des téléphones, dans toutes les catégories, les quantités augmentent.

Presque 20 kilos de cannabis

C'est flagrant par exemple pour le cannabis. Un peu plus de huit kilos sont entrés dans la prison et ont été récupérés par le personnel l'année dernière, presque 20 cette année. Le constat est similaire pour l'alcool : plus de 107 litres en 2021 contre 40 l'année passée. Les agents pénitentiaires ont intercepté dix armes blanche de plus qu'en 2020, 41, dont des couteaux en céramique et des poings américains.

La situation inquiète l'UFAP-UNSA Justice car ces données ne concernent qu'un tiers des colis, ceux que les agents ont réussi à récupérer. Ils ont intercepté il y a quelques jours une voiture radiocommandée, probablement utilisée pour récupérer les livraisons les plus difficiles d'accès.

Tous les jours, une dizaine de colis passent l'enceinte du centre pénitentiaire, ce chiffre monte à quarante certaines nuits. Le syndicat dénonce le manque de moyens alloués à la prison pour lutter contre ces envois interdits.