Drogue, armes de guerre : ce que l'on sait de l'intervention du Raid en Lorraine

La sûreté départementale enquêtait sur un point de deal du quartier de Borny, à Metz, depuis plusieurs mois. Après l'interpellation de dix personnes à Metz, Woippy et Pont-à-Mousson par le Raid, lundi 27 mars, huit d'entre elles sont présentées à un juge ce vendredi, en vue d'une mise en examen pour trafic de produits stupéfiants, association de malfaiteurs et détention et transports d'armes, indique le parquet de Metz. Deux autres suspects, des mineurs âgés de 15 ans, ont été remis en liberté entre mardi et mercredi, en attendant d'être fixés sur leur sort. Une information judiciaire a été ouverte.

Une kalachnikov et un pistolet mitrailleur

Les dix hommes arrêtés sont âgés de 15 à 33 ans. Certains d'entre eux sont déjà connus de la justice pour des faits similaires. En marge de ces interpellations, des perquisitions ont été menées. Une "quantité significative" d'héroïne, de cannabis et de cocaïne a notamment été retrouvée, ainsi que des produits de coupe, explique le parquet. Les enquêteurs ont aussi découvert au même endroit six armes, dont trois de catégorie A, assimilables à des armes de guerre. Une kalachnikov et un pistolet mitrailleur ont été saisis.

Les huit suspects ont été placés en garde à vue pendant 96 heures, le maximum dans ce genre d'affaire. À l'issue de leur présentation à un juge des libertés et de la détention, ils pourraient être mises en examen et placées en détention provisoire.