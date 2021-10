Drogue au volant : plus de 900 permis suspendus depuis le début de l'année dans les Bouches-du-Rhône

Une nouvelle campagne de sensibilisation contre la fumette au volant est lancée, ce dimanche, par la Sécurité routière. Des spots vidéos qui montrent le ralentissement des réflexes après avoir fumé un joint. "Il y a une diminution de la vigilance et souvent une perte de contrôle sans que les gens s'en aperçoivent", souligne Françoise Dewavrin de la Ligue contre la violence routière des Bouches-du-Rhône.

Des contrôles plus ciblés

Conduire sous l'emprise de drogue, ce n'est pas rare dans le département. Les contrôles routiers vont donc se multiplier. "Nous allons mettre l'accent sur des contrôles très ciblés en se mettant à des endroits, à des horaires, où on pense pouvoir trouver des conducteurs qui ont consommé des stupéfiants", détaille la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camillieri.

Sur 2.800 permis suspendus dans le département depuis le début de l'année, près d'un tiers le sont suite à une prise de drogue. Ce qui fait plus de 900 permis suspendus pour une conduite sous l'emprise de drogue.

Deux fois plus de risque d'accident mortel

Ces chiffres ne surprennent pas Toufik. Ce Marseillais consomme du cannabis "de temps en temps", mais jamais avant de conduire. "Moi j'en vois beaucoup, maintenant c'est dans le quotidien, les gens se réveillent avec un pétard, fument un pétard, ça devient comme une cigarette", explique Toufik.

La conduite sous cannabis double les risques d'accident mortel. "Ces conducteurs ne sont pas très conscients des risques qu'ils prennent. Ils croient qu'ils continuent à maîtriser la conduite alors que leurs réflexes sont beaucoup moins bons", précise Françoise Dewavrin. Si le cannabis est fumé avec un verre d'alcool, le risque d'accident mortel est même multiplié par 19.

Je n'arrête pas d'éviter des accidents

Fouad circule beaucoup en scooter dans Marseille. Il croise souvent des conducteurs sous l'emprise de drogue - cannabis ou protoxyde d'azote. "Je n'arrête pas d'éviter des accidents. On me colle à l'arrière, histoire de dire pousse-toi, et le conducteur et le passager se droguent", témoigne le jeune homme.

Lofti a arrêté le cannabis il y a dix ans. Le sexagénaire marseillais avoue qu'il a déjà pris sa moto après avoir fumé : "On conduisait, on était un peu ailleurs. 90% sur le volant et 10%... pas concentré." Sa compagne, Hélène, le coupe : "Un moment d'inattention et boum ! C'est pas bien du tout."

En France, 5 millions de personnes consomment du cannabis une fois par an, 1,4 million régulièrement et 900.000 chaque jour.