Drogue, bijoux et voiture de luxe : grosse prise pour les policiers messins

Les policiers de Metz ont arrêté un homme soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiant dans le secteur de Woippy (Moselle). Au cours des perquisitions, ils ont saisi 47 000 euros, une voiture de luxe, des bijoux et plus de 6kg de cannabis.

Tout est parti d'une dénonciation anonyme, sur le secteur de Woippy (Moselle). Sur ses indications, les enquêteurs ont interpellé un dealer et son client, suite à des filatures. Les perquisitions ont permis de saisir plus de 6 kg de cannabis, un peu plus de 47 000 euros en liquide, une voiture de luxe et pour 12 000 euros de bijoux.

Un train de vie qui a donné l'alerte

Le client a été relâché et la compagne du suspect a été, elle aussi, interpellée. En effet, le train de vie du couple ne correspondait pas aux revenus qu'ils avaient déclarés. Mais cette femme d'une trentaine d'année affirme qu'elle ne savait rien du trafic de stupéfiant.

De son côté, le dealer, qui a reconnu qu'il se livrait à un trafic de stupéfiants, a été placé en détention provisoire et sa compagne est placée sous contrôle judiciaire.