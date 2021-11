"Drogue du violeur" dans des établissements de nuit en Mayenne : la mise en garde d'une victime présumée

Un soir d'automne, l'an dernier. Émilie* participe à l'inauguration d'un bar du centre ville de Laval. La quadragénaire boit un verre avec une amie. La soirée est bonne, le duo commande un deuxième verre qui tarde à arriver. Elles vont donc chercher leurs consommations, commencent à les boire et rentrent chez elles, retrouver leurs enfants. Arrivent alors à ce moment-là les premiers symptômes.

"Nous étions à pied, et on ne s'est pas sentis bien. On avait que dix minutes de marche et en arrivant chez la copine, je me suis effondrée sur le canapé. Je n'ai pas pu rentrer chez moi alors que j'habitais à 400 mètres. Elle aussi est tombée. À six heures du matin j'ai eu envie de vomir mais je ne pouvais plus me lever" raconte Émilie.

Les deux femmes se posent alors beaucoup de questions. Un médecin explique à Emilie qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle a été droguée, mais la Mayennaise ne réalise pas d'analyses médicales. Ce qu'elle regrette aujourd'hui. "Je me suis rendu sur le site de la police nationale, et dans un chat dédié aux violences j'ai expliqué ma situation. Une policière m'a effectivement indiqué qu'il aurait fallu se rendre rapidement à l'hôpital" poursuit-elle, d'autant que le GHB reste environ six heures dans le sang et douze heures dans les urines.

Des gérants de discothèques désarçonnés

Depuis ce week-end, la gendarmerie de la Mayenne continue ses investigations pour déterminer si des jeunes femmes ont bien été droguées dans la boîte de nuit La Chamade à Entrammes, comme l'expliquait France Bleu Mayenne ce lundi 15 novembre 2021. Une affaire qui interroge les gérants des établissements de nuit du département. Jean Ternois, patron de La Chamade a rendu visite ce mardi à une victime présumée. La jeune fille va bien, et se pose encore énormément de questions sur sa soirée de samedi.

Les résultats de ses analyses médicales ne sont pas encore connus. Le patron de cette discothèque du sud de Laval raconte que deux garçons ont été fouillés ce soir-là par les gendarmes après l'incident. Aucune drogue n'a été retrouvée sur eux, seulement des verres qu'ils cachaient dans leurs caleçons. Au Cara Club de Château-Gontier-sur-Mayenne, le gérant prend les devants : des agents de sécurité habilités fouilleront les gens à l'entrée de sa boîte de nuit dès le week-end prochain. "On ne peut pas faire plus. Il faudrait savoir comment des individus peuvent aussi facilement se procurer des drogues" confie-t-il à France Bleu Mayenne. "Il faut éviter désormais la paranoïa" déclare un autre gérant de discothèque. "Des cas de femmes droguées à leur insu, il y en a déjà eu en Mayenne, mais cela reste très à la marge" termine ce patron.

*Son prénom a été modifié à sa demande