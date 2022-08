Drogue et Insécurité : "11 nouvelles unités de forces mobiles" déployées à la rentrée, annonce le Gouvernement

Gérald Darmanin annonce dans le JDD l'envoi "dès septembre d'unités de forces mobiles à demeure à Lille, Lyon, Montpellier, Perpignan, Nice et Marseille" pour "intensifier encore la lutte contre" la drogue, l’insécurité et les rodéos urbains.

Elles seront déployées à Lyon, Marseille, Nicce, Montpellier ou encore Perpignan. Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, Gérald Darmanin annonce le déploiement dès septembre de "11 nouvelles unités de forces mobiles". L'objectif : "intensifier encore la lutte contre" la drogue, l’insécurité et les rodéos urbains. Alors que le ministre de l'Intérieur débutte ce dimanche un déplacement de trois jours à Mayotte.

"11 nouvelles unités de forces mobiles" vont ainsi être créées. Une expérimentation a lieu à Marseille avec deux unités sur place en permanence depuis un an. "Les résultats sont impressionnants : un point de deal visité toutes les six heures, des saisies et arrestations record". Toujours à Marseille, une troisième unité "sera fidélisée, à disposition des préfets", explique Gérald Darmanin.

Dans le détail :

- À Lyon, deux unités de forces mobiles (160 agents des forces de l’ordre) vont être envoyées à demeure pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité.

- À Marseille/Arles, trois unités de forces mobiles, seront à demeure (240 agents des forces de l’ordre) pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité.

- À Montpellier/Béziers, deux unités de forces mobiles, seront à demeure (160 agents des forces de l’ordre) pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité.

- À Nice/Cannes, une unité de force mobile, seront à demeure (80 agents des forces de l’ordre) pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité.

- À Perpignan, une unité de force mobile va être envoyé à demeure (80 agents des forces de l’ordre) pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité.

- Enfin, dans la métropole lilloise, deux unités de forces mobiles (160 agents des forces de l’ordre) seront mises à demeure pour intensifier encore la lutte contre la drogue et l’insécurité.

2.200 personnes interpellées pour des rodéos urbains en 2022

Pour lutter contre les rodéos urbains, il existe déjà deux lois datant d'août 2018 et de janvier 2022. "Il faut appliquer celles qui existent. Pour cela, il faut intensifier la présence policière sur le terrain." Depuis le début de l'année 2022, "2.200 personnes ont été interpellées pour rodéos et 1 800 engins ont été saisis. Un record !", se félicite Gérald Darmanin.

Emmanuel Macron souhaite doubler la présence de policiers et de gendarmes sur le terrain. Depuis 2017, "nous avons déjà créé 10 000 postes" de policiers et gendarmes, rappelle Gérald Darmanin. Il annonce que "200 brigades de gendarmerie vont être créées en six ans, parce que la délinquance augmente dans la ruralité. En septembre, nous lancerons les consultations avec les élus ruraux et les préfets pour la création des premières brigades début 2023."