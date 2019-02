Drogué et sans permis : un conducteur de 23 ans force un contrôle de police à Saint-Étienne

Ce jeudi matin, à Saint-Étienne, un conducteur de 23 ans a été placé en garde à vue. Il a été arrêté au petit matin après avoir refusé un contrôle de police. Sans permis et ayant consommé de la drogue, il a pris plusieurs sens interdit et a percuté un bus.

Saint-Étienne - France

