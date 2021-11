Drogue : témoignages d'anciens trafiquants du quartier marseillais du Castellas qui ont raccroché

Il est rare de pouvoir mettre un visage et une voix sur ceux qui sont impliqués dans le trafic de drogue à Marseille. dans une ville qui compte 150 points de vente de drogue et où près de trente personnes ont perdu la vie dans des règlements de comptes depuis le début de l'année. Certains acceptent pourtant de témoigner, parce qu'ils ont raccroché et leur parole peut servir d'exemple.

Karim et Yassine, trafiquants et repentis. Extrait du magazine Interception sur France Inter Copier

C'est le cas de Karim*, dans le quartier du Castellas (15e arrondissement). Le jeune homme vient d'une famille très connue dans le trafic de drogue à Marseille. Dès son plus jeune âge, il est "tombé dans la marmite", comme il dit : "J'ai toujours trafiqué, je suis un voleur. J'ai braqué, j'ai tout fait."

Comme tous, Karim est rentré très jeune dans le "deal", pour l'argent, "pour sortir, dépenser, s'amuser, profiter de la vie. Je ne vivais pas comme un mouton. Je vivais comme un roi." Mais Karim a été rattrapé : à 25 ans, il a passé au total quatre ans de sa vie en prison.

Officiellement, c'est sa femme qui l'a convaincu d'arrêter le trafic. C'est ce qu'il affirme. Mais les assassinats de ses deux cousins l'ont aussi profondément marqué. Le premier, considéré par la police comme l'un des caïds du Castellas, a été abattu au volant de sa voiture en mars 2016., le second a connu le même sort en mars 2019 dans le quartier de la Busserine alors qu'il était sorti de prison quelques mois plus tôt. "Ils sont morts à la kalachnikov et tout le monde s'en fout. L'État s'en fout de nous et nous on s'en fout d'eux aussi. Voilà comment c'est devenu."

2.000 euros par mois, pour celui qui menait "une vie de roi"

Aujourd'hui, Karim travaille en intérim. Il est préparateur de commandes et gagne 2.000 euros par mois. Une situation rangée. "Je me suis calmé" dit celui qui reconnait aussi que "des fois ça me manque, je ne vais pas vous mentir... j'aime bien l'adrénaline, avoir un calibre sur moi..."

Karim redoute aussi les vengeances, les règlements de comptes. Certains des meurtriers de ses cousins courent toujours, selon lui. "Peut-être qu'ils vont s'en prendre à moi. Parfois il y a le passé qui te rattrape. C'est pour cela que je regarde derrière moi. Je suis toujours aux aguets, parano. Quand tu vis dans un quartier, tu es obligé d'être comme ça. Je suis à l'affût du moindre mouvement. Tu es obligé de faire le voyou, sinon ils vont te prendre pour un fatigué", comme on dit à Marseille. Et cet aveu, désolant : "Il y en a, tu as grandi avec eux et tu ne peux pas leur faire confiance."

"Quand tu vis dans un quartier, tu es obligé d'être comme ça. Je suis à l'affût du moindre mouvement" - Karim, 25 ans

L'avenir ? Karim veut y penser : "Ce sera aller au travail et vivre avec ma femme et mes enfants." Faire le caïd ? "Pour finir au cimetière ou en prison ? C'est pas à Marseille qu'il faut faire le caïd, c'est sûr !"

Yassine a passé trois ans de sa vie en prison

Yassine* a 23 ans. On vient de lui enlever son bracelet électronique depuis deux mois. Lui aussi a tiré un trait sur le trafic de drogue après plus de trois ans passés en prison. Lors de son arrestation, il avait sur lui cinq kilos de cannabis.

Il est désormais intarissable sur sa nouvelle vie et son nouveau travail. Il a monté sa plateforme de chauffeurs privés, Massilia VTC. "J'ai trouvé trois employés qui travaillent pour moi. Ils sont très gentils, ce sont des pères de famille, ils ont leur situation. Je fais mon train-train quotidien, je paye mes factures... J'essaie de m'instruire un peu. j'ai décroché du jour au lendemain."

"Je me disais que mon cœur allait trop noircir et ça aurait été irréversible."- Yassine, 23 ans

Contrairement à Karim, le jeune homme affirme qu'il ne regrette rien de sa vie d'avant : "Rien ne me manque. J'ai arrêté car ma mère a un cancer, elle était malade. Je me disais "c'est pas bien ce que tu fais"... Soit j'allais mourir soit j'allais prendre 15 ans de prison. Je me disais que quand les années allaient passer, mon cœur allait trop noircir et ça aurait été irréversible."

*Prénoms d'emprunt

Le magazine Interception est diffusé en intégralité sur France Inter dimanche 7 novembre à 9h10.