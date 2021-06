Drogue : la police démantèle un troisième point de deal dans le centre de Guéret (Creuse)

Pour la troisième fois en l'espace d'un mois, la police a démantelé un point de vente de drogues dans le centre de Guéret. Lundi 21 juin, les agents ont repéré une transaction dans le centre-ville qui ressemblait à une vente de stupéfiants. Les forces de l'ordre ont mis en place une surveillance. Cela les a amenées jusqu'à un appartement de Guéret, qui s'est avéré être un point de deal.

Une petite quantité de drogues saisie

A l'intérieur de l'appartement, les agents n'ont retrouvé qu'une petite quantité de cannabis, d'héroïne et de cocaïne. Ils ont aussi découvert des outils pour couper et peser la drogue.

Trois personnes ont été interpellées : un homme d'une quarantaine d'années est soupçonné d'être le dealer. Un homme de 25 ans et une femme d'une trentaine d'années se trouvaient aussi dans l'appartement. Les enquêteurs estiment qu'il s'agit sans doute de consommateurs.

Le jeune homme de 25 ans a été placé directement en détention car il était recherché dans d'autres affaires. Tous seront jugés entre septembre et octobre au tribunal de Guéret.

Deux autres affaires ces dernières semaines

La semaine dernière, la police avait déjà interpellé six personnes, dont deux mineurs de 17 ans. Les policiers avaient constaté des va-et-vient dans un appartement, identifié comme un lieu de trafic de drogues. Les forces de l'ordre y avaient trouvé deux cents grammes de cannabis et un millier d'euros. Les six personnes interpellées seront jugées entre septembre et octobre.

Fin mai, les forces de l'ordre avaient aussi interpellé un homme de 34 ans, qui cultivait quelques dizaines de plants de cannabis dans son appartement du centre-ville de Guéret. La police avait saisi ses plantations, ainsi que tout son matériel, les lampes et un système d'arrosage. Il comparaîtra sur reconnaissance préalable de culpabilité au mois d'octobre.