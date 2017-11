Drogue : le SRPJ de Limoges met un coup d'arrêt au trafic de la place Jourdan

Les 10 perquisitions menées mardi matin à Limoges par le SRPJ, avec l'appui du RAID, ont permis de démantelé le réseau de stupéfiants qui revendait sur la place Jourdan. Cette opération était une priorité pour le parquet de Limoges afin de mettre un terme à ce trafic en plein centre-ville.

Le SRPJ de Limoges a frappé un grand coup, mardi matin, en mettant fin au trafic de drogue qui s'écoulait depuis plusieurs mois sur la place Jourdan à Limoges. Les 10 perquisitions, menées dès 6 heures du matin mardi avec l'appui du RAID de Bordeaux et de Toulouse, ont permis de démanteler ce réseau très structuré composé d'un chef aidé de ses lieutenants, et de plusieurs revendeurs de terrain. Quinze personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les perquisitions ont également permis de saisir 2,5 kilos de résine de cannabis, plusieurs centaines de grammes de cocaïne et plus de 2000 € en espèces.

Un trafic très visible en plein centre-ville

D'après les enquêteurs, ce réseau était approvisionné en cocaïne directement depuis l'Amérique du Sud, notamment depuis la Colombie via la Guyane. Les trafiquants reconditionnaient leur marchandise à Limoges, comme le laisse penser les quantités et les formes de drogues découvertes lors des perquisitions mardi matin. Si les quantités saisies ne sont pas immenses, l'essentiel n'est pas là aux yeux des enquêteurs. Leur priorité était surtout de mettre fin à ce trafic, très lucratif, opéré en plein centre-ville de Limoges, à proximité d'établissements scolaires et de commerces très fréquentés.

L'enquête menée par le SRPJ de Limoges, et pilotée par le parquet a été relativement rapide pour ce type d'affaires. Les policiers ont pu remonter la piste des trafiquants et mettre fin à leur commerce en 1 mois et demi.