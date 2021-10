Trafic de drogue "familial" démantelé à Montpellier

L'enquête commence avec un renseignement parvenu aux policiers de Montpellier au début du mois de septembre 2021, selon lequel un individu serait à la tête d’un trafic de stupéfiants, dans le secteur Paillade. Les surveillances, techniques et physiques, confirment alors l'existence de ce trafic, qualifié de "familial", matérialisé par deux points de deal.

Principal suspect : un homme de 30 ans, soupçonné d'être à la tête de ce trafic. Selon les enquêteurs, il implique sa femme de 29 ans et son fils... âgé de 7 ans. Le frère aîné de cet homme, âgé de 35 ans, ainsi que son neveu de 15 ans sont présentés "comme étant également très actifs" au sein de ce trafic.

Des armes ont également été saisies lors des perquisitions - DDSP 34

Les perquisitions menées en différents lieux ont permis de saisir 48.860 euros, 65g de cocaïne, 795g d'herbe de cannabis et 3,5kg de résine de cannabis. Les policiers ont également mis la main sur une kalachnikov, quatre pistolets automatiques dont un à gaz, quatre chargeurs et une collection de cartouches. Enfin, ils ont également trouvé plusieurs carnets de compte, des balances, plus d’un millier de sachets de conditionnement, un gilet pare balle "Gendarmerie nationale", deux cagoules et deux montres Rolex d’une valeur de 25.000 euros.

Les quatre suspects de la même famille ont été interpellés mardi 5 octobre ainsi qu'un cinquième adulte, présenté comme "une nourrice", lors d'une opération pilotée par l'Unité de lutte contre les stupéfiants de la Sûreté départementale. Ils sont déferrés au Parquet de Montpellier ce vendredi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.