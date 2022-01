Jusqu'à 18 mois de prison ferme requis contre les gérants d'un drive du cannabis à Périgueux

Après le coup de filet anti-drogue mené mardi 18 janvier à Périgueux et Notre-Dame de Sanilhac, 7 des 16 personnes placées en garde à vue ont dû s'expliquer ce vendredi 21 janvier en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Périgueux. La justice leur reproche à des degrés divers, d'avoir géré un point de vente de cannabis, à l'angle des rues Sébastopol et Louis Blanc à Périgueux. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont mis la main sur 550 grammes de résine de cannabis, 100 grammes d'herbe et 5.000 euros en liquide.

Une plainte des riverains

Ce sont les riverains qui ont alerté la police mais également signalé le point de vente de stupéfiants sur une plateforme dédiée. La police a donc mené une enquête pendant quatre mois, qui lui a permis d'identifier les différents acteurs du trafic, sept hommes âgés de 20 à 38 ans considérés comme les principaux acteurs. Selon le procureur, ces personnes en situation régulière et stable, "exploitaient la misère, en utilisant de petites mains, une dizaine de jeunes en situation irrégulière entassés dans un squat de Notre-Dame-de-Sanilhac".

Lors de l'audience, la plupart ont nié les faits expliquant simplement être présents sur le lieu de vente "pour prendre un café". Mais une caméra, placée par la police pendant un mois et demi rue Sébastopol a enregistré les transactions et les allées et venues des uns et des autres. Les dealers avaient mis en place un système de drive, qui permettait aux clients d'être servis sans avoir à descendre de voiture. La drogue elle, était cachée dans des grilles d'aération, des descentes de gouttière ou des pare-chocs de voitures. Pendant ce temps, des guetteurs à trottinettes électriques quadrillaient le secteur pour prévenir les vendeurs d'une éventuelle arrivée des forces de l'ordre.

Un trafic caractérisé pour le procureur de la république qui a requis à l'encontre des prévenus des peines allant de 12 mois de prison avec sursis à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.