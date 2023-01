Drogue : près de deux tonnes estimées à plus de 21 millions d'euros saisies en Côte-d'Or en 2022

La police nationale, la gendarmerie, les douanes et l'administration pénitentiaire ont tout au long de l'année 2022 continué et renforcé leurs actions de lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants en Côte-d'Or. Le but est de déstabiliser les points de deal et harceler les dealers.

ⓘ Publicité

1 403 opérations conduites en 2022

Plus de 1.400 opérations ont été menées au cours de l'année en Côte-d'Or. Elles ont notamment permis la saisie de :

• 1, 93 tonne de cannabis,

• 20,54 kg de cocaïne,

• 49,07 kg d'héroïne

• 67 kg d’ecstasy,

•646 411 euros en numéraire,

• 6 armes,

soit l'équivalent monétaire de 21,07 millions d'euros.

Ces opérations ont conduit à l'interpellation de 378 personnes.

Dans un communiqué, le préfet et le procureur félicitent l'ensemble des services pour leur engagement et leur efficacité dans la lutte contre une économie souterraine qui gangrène certains quartiers. Les autorités préfectorale et judiciaire affirment qu'elles vont poursuivre en 2023, la stratégie engagée visant l’assèchement pérenne des points de deal, ciblant chaque maillon de la chaîne du trafic depuis les consommateurs avec l'application des amendes forfaitaires délictuelles, dont 421 ont été dressées en 2022, jusqu'aux trafiquants et bénéficiaires effectifs du produit des infractions.