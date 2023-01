Drogue : trois individus interpellés à Montpellier pour enlèvement et séquestration

Trois individus ont été interpellés les 25 et 26 janvier 2023 à Montpellier pour enlèvement, séquestration, et violences volontaires avec armes. Ils ont entre 25 et 28 ans, et sont pour la plupart connus des services de police.

ⓘ Publicité

Le 10 janvier dernier, un homme est enlevé quartier l'Hermitage, à l'ouest de Montpellier, et séquestré pendant plusieurs heures par trois individus cagoulés, sur fond de trafic de drogues. L'homme est libéré, après avoir dit aux malfaiteurs où sont les 50 kilos de résine de cannabis qu'ils recherchent. L'expédition punitive s'y rend deux jours plus tard, cette fois-ci à visage découvert, pour fouiller le commerce.

L'enquête a permis de retrouver deux d'entre eux mercredi, et le troisième jeudi, et de les placer en garde à vue. Les forces de l'ordre ont retrouvé lors de la perquisition 2,7 kg de cannabis, 1.600 euros et une arme à feu. Ils sont déférés devant le tribunal judiciaire de Montpellier.