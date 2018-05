Pau, France

Trois jeunes (deux de Chambéry et un de Saint-Quentin-Fallavier), âgés de 18, 22 et 25 ans sont condamnés à un an et 15 mois de prison ferme dans le cadre d'une comparution immédiate ce lundi après-midi à Pau dans le Béarn.

Ils ont été arrêtés par la gendarmerie en flagrant délit de go fast le 8 mai dernier à Ogeu sur la route d'Oloron dans le Béarn.

Un go fast est une technique de transport de drogue très utilisée des trafiquants , quand une voiture des trafiquants de drogue dite "ouvreuse" est suivie sur la route par une autre voiture dite "porteuse" là où la drogue se trouve.

Les six kilos de drogue allaient en Savoie

L'équipage jugé ce lundi à Pau venait de Séville en Espagne et devait rejoindre la Savoie pour livrer la drogue à Chambéry. La voiture ouvreuse n'a pas vu le contrôle routier des motards et le fourgon qui suivait s'est fait prendre en excès de vitesse. La course-poursuite s'est ensuite terminée dans un champ.

De l'huile d'eucalyptus pour dissimuler l'odeur

Dans la sortie de route, le fourgon a perdu six kilos et demi d'herbe qui étaient collés sous le châssis du véhicule. La drogue était conditionnée dans des enveloppe anti-odeur, elles-mêmes badigeonnées d'huile d'eucalyptus.

Un échantillonnage de plusieurs variétés de drogue laisse penser que ce convoi était une sorte de "catalogue" avant des commandes plus importantes.

Les trois jeunes sont condamnés à des peines entre un an et 15 mois de prison ferme. Ils n'ont pas été maintenus en détention et leurs peines seront aménagées dans leur région d'origine.

L'un de ces prévenus est fonctionnaire à la ville de Chambéry, l'autre alterne chômage et intérim dans la boulangerie industrielle, et le troisième est en terminale ES.