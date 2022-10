Drogues, cambriolages, sécurité routière : le nouveau commandant des gendarmes en Vaucluse liste ses priorités

La lutte contre le trafic de drogue sera l'une des priorités du nouveau commandant du groupement de gendarmerie de Vaucluse, le colonel Cédric Garence, arrivé dans le département cet été et invité de France Bleu Vaucluse ce jeudi matin. Le dossier qu'il place en haut de la pile est "le narcotrafic et toute la criminalité qui entoure le trafic de stupéfiants dans le département, explique-t-il. C'est devenu un vrai fléau puisque le stupéfiant est le terreau sur lequel prospèrent toutes les formes de criminalité et de délinquance."

Parmi ses autres priorités : la lutte contre les cambriolages. "Le département est particulièrement vulnérable et très impacté par ce phénomène-là, qui est une atteinte profonde à l'intimité des personnes", précise Cédric Garence. "Mais ce n'est pas la seule priorité. Il y a aussi les violences intrafamiliales près de 2.000 victimes signalées chaque année dans le département, avec des drames absolus. Et il y a la sécurité routière. Là aussi, parce que derrière, ce sont autant de drames et de familles endeuillées."

Sur cette question de la sécurité routière, le colonel Cédric Garence rappelle que les causes d'accidents sont nombreuses : "La vitesse, les conduites addictives et les distracteurs comme le téléphone au volant, liste-t-il. La gendarmerie agit à la fois sur la prévention, pour ancrer les bons comportements, mais aussi sur le volet de répression".

