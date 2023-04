Drogues et arme saisies chez une quinquagénaire à Montfavet

Ce dimanche, aux alentours de midi, les policiers d'Avignon remarquent un individu au comportement suspect dans le quartier des Broquetons à Montfavet (Vaucluse). L'homme, d'une trentaine d'années sort d'un appartement quand il est interpellé. Sur lui : ils trouvent quelques barrettes de résine de cannabis, une dose de cocaïne et une clé...! Une clé qui ouvre un coffre-fort, situé dans l'appartement duquel il sort. Les policiers montent dans l'appartement et découvrent dans le coffre : 1 kilo et demi de résine de cannabis, une centaine de gramme de cocaïne, 730 euros en liquide et un fusil calibre 12.

Une pièce dédiée au conditionnement de la drogue

Le butin est caché chez une femme de 52 ans, visiblement contrainte de garder ce coffre. Dans le jargon des stupéfiants, c'est ce qu'on appelle, une nourrice. Chez elle, les policiers trouvent aussi une pièce dédiée au conditionnement de la drogue, avec des balances, des sachets, des couteaux et des emballages. Elle est placée en garde à vue, tout comme l'homme interpellé. Ils ont été déferrés pour être jugés ce mardi après-midi. L'homme est déjà connu pour trafic de drogue.